В четыре раза выросла прибыль ҚТЖ за год — отчёт Токаеву

Согласно информации Акорды, в ходе встречи Сауранбаев доложил о значительном росте производственных показателей ҚТЖ за последние три года. В 2023 году грузооборот компании увеличился на 7%, достигнув 270 млрд тонна-километров, а объем транзитных перевозок вырос на 18% и превысил 27 млн тонн. Это привело к увеличению выручки компании на 29,3%, составив 1,9 трлн тенге, и получению чистой прибыли в размере 154 млрд тенге, что в четыре раза больше, чем в предыдущем году.