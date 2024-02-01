В четыре раза выросла прибыль ҚТЖ за год — отчёт Токаеву

Согласно информации Акорды, в ходе встречи Сауранбаев доложил о значительном росте производственных показателей ҚТЖ за последние три года. В 2023 году грузооборот компании увеличился на 7%, достигнув 270 млрд тонна-километров, а объем транзитных перевозок вырос на 18% и превысил 27 млн тонн. Это привело к увеличению выручки компании на 29,3%, составив 1,9 трлн тенге, и получению чистой прибыли в размере 154 млрд тенге, что в четыре раза больше, чем в предыдущем году.
Также была представлена информация о реализации крупных инфраструктурных проектов, включая железнодорожные линии Достык — Мойынты и обводную линию вокруг станции Алматы. На данный момент уложено более 350 км путей, что повысит пропускную способность межгосударственных стыковых пунктов.
Особое внимание уделено строительству грузового терминала в сухом порту города Сиань в Китае, который обеспечит стабильный грузопоток и откроет доступ казахстанским экспортерам на новые рынки.
Кроме того, ведется работа над проектом «Умная железная дорога» совместно с Huawei, Wabtec и PSA, направленным на увеличение пропускной способности, оптимизацию расхода топлива и повышение безопасности движения поездов.
Глава государства подчеркнул важность этих инвестиционных проектов для развития транспортно-транзитного потенциала Казахстана.