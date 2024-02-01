Что известно о новом военкоме Кубани, которого представили губернатору

Губернатор отметил, что особенно важно человеческое отношение к призывникам и контрактникам, а также их семьям. Алексей Чугункин в свою очередь заверил, что обязательно выполнит все поставленные задачи и оправдает возложенное на него доверие.
Также Вениамин Кондратьев поблагодарил теперь уже бывшего военкома Александра Кузнецова за почти 5 лет плодотворной работы — он был военным комиссаром Краснодарского края с марта 2019 по январь 2024 года. Куда и на какую должность перешел 61-летний Александр Кузнецов — в пресс-службе администрации края не уточнили. Похоже новые кадровые решения стали неожиданностью, ведь в конце января Александр Кузнецов в должности военкома принимал участие в отчетном сборе Кубанского казачьего войска.
Что касается нового военкома — до приезда на Кубань полковник Алексей Чугункин был заместителем военного комиссара Волгоградской области. Из открытых источников известно также, что закончил Киевское суворовское военное училище и Киевское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе.