Что известно о новом военкоме Кубани, которого представили губернатору

Также Вениамин Кондратьев поблагодарил теперь уже бывшего военкома Александра Кузнецова за почти 5 лет плодотворной работы — он был военным комиссаром Краснодарского края с марта 2019 по январь 2024 года. Куда и на какую должность перешел 61-летний Александр Кузнецов — в пресс-службе администрации края не уточнили. Похоже новые кадровые решения стали неожиданностью, ведь в конце января Александр Кузнецов в должности военкома принимал участие в отчетном сборе Кубанского казачьего войска.