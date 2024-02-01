Кремль обсуждает с Анкарой закрытие счетов российских клиентов в турецких банках

Сегодня, 1 февраля, «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов и представителей деловых объединений сообщили, что некоторые банки Турции начали закрывать счета российским клиентам. По информации газеты, к физлицам из РФ в Турции повысили требования при открытии счетов в финорганизациях. Как сообщал «Ъ», после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях в декабре 2023 года турецкие банки начали массово и повсеместно отказываться от работы с российскими кредитными учреждениями. Участники рынка утверждают, что аналогичные проблемы, хотя и в меньших масштабах, также уже начали возникать и с китайскими банками.