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Кремль обсуждает с Анкарой закрытие счетов российских клиентов в турецких банках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе ограничений транзакций российских компаний и физлиц турецкими банками. По его словам, в настоящее время Москва и Анкара ведут активный диалог на счет этих проблем.
Источник: РИА "Новости"

«Понятно, чем они вызваны. Они вызваны беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением, которое оказывают, в первую очередь, представители США на Турцию и турецкие компании», — заявил Песков во время конференц-колла.

Он подчеркнул, что есть понимание, «что подобное давление не должно мешать развитию нашего сотрудничества и двусторонних отношений, которое отличает интересам народов двух стран».

Сегодня, 1 февраля, «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов и представителей деловых объединений сообщили, что некоторые банки Турции начали закрывать счета российским клиентам. По информации газеты, к физлицам из РФ в Турции повысили требования при открытии счетов в финорганизациях. Как сообщал «Ъ», после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях в декабре 2023 года турецкие банки начали массово и повсеместно отказываться от работы с российскими кредитными учреждениями. Участники рынка утверждают, что аналогичные проблемы, хотя и в меньших масштабах, также уже начали возникать и с китайскими банками.

Александр Кислов

Песков Дмитрий
переговоры