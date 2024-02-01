На митинге в Кишиневе приняли резолюцию с требованием отставки Санду

В четверг сторонники оппозиции проводят антиправительственный митинг перед зданием парламента в Кишиневе. К организаторам в лице партии «Возрождение» присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии «Шор».
«Рост цен, потеря суверенитета, отказ он нейтралитета. Правящий режим во главе с президентом Майей Санду ведет страну к краху. Мы осуждаем действия партии “Действие и солидарность”, мы выступаем за отставку президента и главы исполнительной власти — премьера Дорина Речана. Прошу проголосовать за резолюцию митинга. Эта власть должна уйти с политической арены», — зачитал текст резолюции представитель молодежного крыла партии «Возрождение» Сергей Дойна.
Организаторы акции заявили также, что антиправительственные протесты продолжатся, и призвали присоединиться к ним представителей других оппозиционных сил.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.