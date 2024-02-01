Никитин поставил задачу решить проблему переполненных мусорных контейнеров

Региональный оператор по вывозу мусора «Нижэкология-НН» со своей работой не справился. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Для принятия оперативных мер глава региона связался с Денисом Буцаевым, главой ППК «Российский экологический оператор» (РЭО).
«Коллеги проводят мониторинг на основе обращений жителей, вместе с нашими специалистами составили дорожную карту. Но главное — организовали дополнительную технику, еще 30 машин выводится на линии. Поставлена задача до конца недели решить вопросы с переполненными контейнерами, которые до этого не были очищены, и обеспечить график своевременного вывоза», — отметил Глеб Никитин.
По его словам, эти меры необходимы, чтобы люди «перестали переступать через мешки с мусором и видели, за что они платят».
Работу нужно делать качественно, мы продолжаем следить и делать выводы", — добавил губернатор, поблагодарив Дениса Буцаева и его команду благодарю за оперативный отклик и вовлеченность.