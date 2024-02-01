Никитин поставил задачу решить проблему переполненных мусорных контейнеров

«Коллеги проводят мониторинг на основе обращений жителей, вместе с нашими специалистами составили дорожную карту. Но главное — организовали дополнительную технику, еще 30 машин выводится на линии. Поставлена задача до конца недели решить вопросы с переполненными контейнерами, которые до этого не были очищены, и обеспечить график своевременного вывоза», — отметил Глеб Никитин.