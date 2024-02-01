Парламент Молдовы одобрил изменение структуры правительства

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Таким образом, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы реорганизовано в Министерство иностранных дел. Такое решение вынес парламент, за проголосовал 61 депутат от фракции партии «Действие и солидарность» (PAS).