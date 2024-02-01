Парламент Молдовы одобрил изменение структуры правительства

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Таким образом, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы реорганизовано в Министерство иностранных дел. Такое решение вынес парламент, за проголосовал 61 депутат от фракции партии «Действие и солидарность» (PAS).
Вопросы, связанные с европейской интеграцией Молдовы перейдут в компетенцию Бюро по евроинтеграции при Государственной канцелярии. В правительстве этим процессом будет управлять глава бюро Кристина Герасимов.
В дальнейшем правительству предстоит разработать нормативные документы, необходимые для реорганизации министерства, которые будут соответствовать новой структуре правительства. Все они будут представлены впоследствии парламенту на одобрение.