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«Мы это исправим»: Алиханов анонсировал изменения в работе «наливаек» в спальных районах районах Калининграда

Соответствующий законопроект приняли в Госдуме.
Источник: РИА "Новости"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал изменения в работе «наливаек» в спальных районах. Сообщение глава региона опубликовал в своём телеграм-канале в четверг, 1 февраля.

«Летом 2023 года обращался в Вячеслав Володину и Совету Госдумы во время их визита в Калининград по вопросу расширения полномочий регионов в вопросах регулирования “наливаек”. Теперь у регионов совсем скоро должны появиться новые возможности регулировать их деятельность. Часто такие заведения отравляют жизнь жителей спальных районов крупных городов, Калининград — не исключение, но теперь мы это исправим. Дал поручение минконтроля готовить проект нормативных актов регионального уровня».

говорится в сообщении

Как сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своём телеграм-канале, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит регионам запрещать работу «наливаек».

«Теперь, после принятия решения о запрете “наливаек”, власти регионов получат все возможности навести порядок в этой сфере», — подчеркнул Володин.

Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит регионам запрещать работу «наливаек».

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