«Мы это исправим»: Алиханов анонсировал изменения в работе «наливаек» в спальных районах районах Калининграда

«Летом 2023 года обращался в Вячеслав Володину и Совету Госдумы во время их визита в Калининград по вопросу расширения полномочий регионов в вопросах регулирования “наливаек”. Теперь у регионов совсем скоро должны появиться новые возможности регулировать их деятельность. Часто такие заведения отравляют жизнь жителей спальных районов крупных городов, Калининград — не исключение, но теперь мы это исправим. Дал поручение минконтроля готовить проект нормативных актов регионального уровня».