«Мы это исправим»: Алиханов анонсировал изменения в работе «наливаек» в спальных районах районах Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал изменения в работе «наливаек» в спальных районах. Сообщение глава региона опубликовал в своём телеграм-канале в четверг, 1 февраля.
«Летом 2023 года обращался в Вячеслав Володину и Совету Госдумы во время их визита в Калининград по вопросу расширения полномочий регионов в вопросах регулирования “наливаек”. Теперь у регионов совсем скоро должны появиться новые возможности регулировать их деятельность. Часто такие заведения отравляют жизнь жителей спальных районов крупных городов, Калининград — не исключение, но теперь мы это исправим. Дал поручение минконтроля готовить проект нормативных актов регионального уровня».
Как сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своём телеграм-канале, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит регионам запрещать работу «наливаек».
«Теперь, после принятия решения о запрете “наливаек”, власти регионов получат все возможности навести порядок в этой сфере», — подчеркнул Володин.
Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит регионам запрещать работу «наливаек».