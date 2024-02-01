Смаилов и Мишустин обсудили транзит казахстанского угля по России

«Переговоры прошли в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета. Детально обсуждены вопросы транзита казахстанского угля по территории РФ, а также устранения проблем в части въезда казахстанских перевозчиков в Россию», — говорится в сообщении.
Указано, что Смаилов и Мишустин обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и образования.
«Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. Об этом свидетельствует внушительный объем товарооборота, который только за 11 месяцев прошлого года составил $24 млрд. Уверен, что текущий год будет насыщенным в плане совместных мероприятий и взаимных контактов на различных уровнях. Правительство Казахстана готово развивать полноформатное и взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям», — сказал Смаилов.
Михаил Мишустин поблагодарил за традиционное гостеприимство и отметил, что Россия придает приоритетное значение вопросам укрепления взаимовыгодных отношений с Казахстаном.
«Мы совместно реализуем крупные инвестиционные проекты в промышленности, автомобилестроении, энергетике, нефтехимии, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и во многих других областях. Предлагаем ускорить построение новых производственных цепочек. Хорошую основу для этого создает взаимная дополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов России и Казахстана», — сказал председатель правительства РФ.