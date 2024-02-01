Смаилов и Мишустин обсудили транзит казахстанского угля по России

«Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. Об этом свидетельствует внушительный объем товарооборота, который только за 11 месяцев прошлого года составил $24 млрд. Уверен, что текущий год будет насыщенным в плане совместных мероприятий и взаимных контактов на различных уровнях. Правительство Казахстана готово развивать полноформатное и взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям», — сказал Смаилов.