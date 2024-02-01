Выборы президента России в Крыму 15−17 марта 2024: как голосовать, последние новости

В этом году выборы президента России пройдут уже в восьмой раз. Пост президента РФ был учрежден в 1991 году, после чего голосования проводились в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах. В 2024 году они состоятся с 15 по 17 марта. Это первые выборы, которые будут длиться три дня.
Когда пройдут выборы президента России 2024 в Крыму
Так, согласно Конституции, в Совете Федерации 7 декабря прошлого года было принято постановление о назначении выборов президента РФ. В 2024 году они пройдут по всей России с 15 по 17 марта — с пятницы по воскресенье.
Как проголосовать на выборах президента России 2024 в Крыму — правила
На данный момент все еще продолжается регистрация кандидатов на должность главы государства. Заявку можно подать до 10 февраля, затем регистрация завершится. Уже с 25 февраля начнется досрочное голосование для жителей труднодоступных районов. При этом россияне в 29 субъектах страны будут иметь возможность посетить выборы онлайн. Удаленное голосование, как и на участках, завершится 17 марта — в воскресенье.
Отдать свой голос за кандидата в президенты можно при помощи личного компьютера, планшета, ноутбука или даже смартфона. Онлайн-выборы проводятся на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Всем крымчанам и жителям других регионов нужно до начала марта подать электронное заявление. Для участия в выборах можно воспользоваться любым браузером, который пройдет проверку.
Сразу после окончания голосований на участках начнется подсчет голосов. После завершения члены участковых избиркомов должны объявить результаты не позже 19 марта, а избиркомы субъектов РФ — не позже 21 марта. Итоги будут определять в Центральной избирательной комиссии до 28 марта. В течение трех дней после подписания протокола они будут обнародованы.
Согласно закону, победителем станет тот, кто наберет 50%+1 голос избирателей. Если голосов будет меньше, в ЦИК определят дополнительный тур для повторного проведения голосования. Он проводится через три недели после первого. В нем будут участвовать два кандидата, которые набрали больше всего голосов.
Список избирательных участков на выборах президента России в Крыму
По информации пресс-службы Избирательной комиссии Крыма, на полуострове насчитывают 1130 избирательных участков, где желающие смогут отдать свой голос за кандидата в президенты в марте 2024 года. С полным списком можно ознакомиться на сайте.