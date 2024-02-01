Выборы президента России в Крыму 15−17 марта 2024: как голосовать, последние новости

В этом году выборы президента России пройдут уже в восьмой раз. Пост президента РФ был учрежден в 1991 году, после чего голосования проводились в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах. В 2024 году они состоятся с 15 по 17 марта. Это первые выборы, которые будут длиться три дня.