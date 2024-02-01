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Официально: педагогов запрещается привлекать к сельхозработам и требовать от них отчеты о трудоустройстве выпускников

Президент подписал закон, предусматривающий взятие под защиту государства права, честь и достоинство педагогов.
Источник: uzedu.uz

Новый Закон «О статусе педагога» устанавливает права, обязанности, основные гарантии деятельности педагогов, выплату заработной платы, соразмерной их труду, а также стимулирование и принципы социальной защиты.

Согласно закону, права, честь, достоинство и трудовая репутация педагога находятся под защитой государства.

К лицу, впервые начинающему свою профессиональную деятельность в организации среднего общего образования, прикрепляется опытный педагог на один учебный год.

Помимо этого, документом устанавливаются запреты на:

  • привлечение педагога к работе, не связанной с его профессиональной деятельностью, в том числе к озеленительным и сельскохозяйственным работам;
  • требование от педагога формирования и предоставления отчетов и иной информации, не связанной с его профессиональными обязанностями, в том числе отчетов о трудоустройстве выпускников;
  • наложение на педагога обязанности приобретения товаров и услуг, в том числе удержание средств за товары и услуги из заработной платы без его письменного согласия.

Настоящий закон вступил в силу со дня его официального опубликования.

образование