Во II съезде «Движения первых» приняла участие делегация Хабаровского края

С 30 января по 1 февраля в Москве на выставке «Россия» на ВДНХ состоялся второй съезд детей и молодежи «Движение первых». В нем приняла участие и делегация от Хабаровского края. На мероприятии было решено увеличить верхний порог возраста участников движения — от 18 до 25 лет.