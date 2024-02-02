Во II съезде «Движения первых» приняла участие делегация Хабаровского края

С 30 января по 1 февраля в Москве на выставке «Россия» на ВДНХ состоялся второй съезд детей и молодежи «Движение первых». В нем приняла участие и делегация от Хабаровского края. На мероприятии было решено увеличить верхний порог возраста участников движения — от 18 до 25 лет.
— Это решение поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создает «Движение первых», обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь, — сказал председатель правления движения Григорий Гуров.
Всего на мероприятии было около трех тысяч человек из разных регионов страны. Хабаровский край представили 15 ребят — 12 школьников, председатель совета регионального отделения Александр Воробьев, педагог школы села Капитоновка Анна Матвеенкова и представитель родительского сообщества Юлия Цун. На съезде они принимают важные решения для развития образования.
Для участников провели панельные дискуссии, встречи, мастер-классы, провели их по павильонам выставки.