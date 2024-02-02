В Крыму рассказали, как наградят победителей фотоконкурса

Празднование 10-й годовщины пройдет под девизом «Крымская весна — все началось с нас». «Мы хотим, чтобы этой весной Крым звучал в сердце каждого россиянина. Патриотизм и чувство сопричастности ко всем событиям, которые происходят в нашей стране, невозможны без Крыма, без понимания его истории и культуры. Наш конкурс направлен на самую широкую аудиторию, как участников, так и зрителей», — сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба минкурортов республики.