В Крыму рассказали, как наградят победителей фотоконкурса

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Конкурс фотографий организован к 10-летию воссоединения Крыма с Россией, авторам лучших снимков подарят путевки на отдых на полуострове, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Празднование 10-й годовщины пройдет под девизом «Крымская весна — все началось с нас». «Мы хотим, чтобы этой весной Крым звучал в сердце каждого россиянина. Патриотизм и чувство сопричастности ко всем событиям, которые происходят в нашей стране, невозможны без Крыма, без понимания его истории и культуры. Наш конкурс направлен на самую широкую аудиторию, как участников, так и зрителей», — сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба минкурортов республики.
Конкурс фоторабот «Крым в моем сердце» приурочен к 10-летию воссоединения полуострова с Россией, организатор — министерство курортов и туризма республики. Победителям подарят сертификаты на отдых в Крыму. Участникам фотоконкурса — профессиональным фотографам и любителям — при помощи фотографии предлагается рассказать о своем отдыхе или жизни в Крыму, любимых местах и достопримечательностях.
По данным министерства, на конкурс принимаются фотографии себя в путешествии по Крыму, людей, друзей, членов семьи на отдыхе, снимки, отражающие яркие эмоции и незабываемые моменты, фотографии природных и культурно-исторических достопримечательностей.
Конкурс проводится в двух категориях по двум номинациям. Эксперты выберут четырех победителей в категориях профессиональные и любительские фотографии в номинациях «Я и Крым» и «Из Крыма с любовью», а победителя специальной номинации «Народный выбор» определит интернет-голосование. Оценит фотоработы специально сформированный конкурсный комитет. Сбор заявок и фоторабот продлится до 1 марта. Подробности конкурса размещены на официальной туристическом портале республики Travel Crimea.
«В дни празднования Крымской весны мы покажем лучшие кадры уникального природного и культурного наследия полуострова», — подчеркнул Волченко.