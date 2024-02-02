Подоляк пожаловался на негативный осадок после провала контрнаступления ВСУ

«Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство. Это не проблема, это же война, а не линейное событие. Против нас воюет не какая-то маленькая страна, у которой ограниченный ресурс, а Россия», — признал он.
При этом, добавил Подоляк, объединенная экономика стран Европы должна помогать Украине. По его словам, ВСУ испытывает «определенный дефицит оружия», прежде всего снарядов, и союзники Киева осознают необходимость увеличения производства ракет, дронов, средств радиоэлектроннной борьбы.
Украинская армия сможет реализовать стратегические цели, если перестанет «находиться только в обороне», заключил советник главы офиса Зеленского.
Заявление о «тактических ошибках» на фронте он сделал на фоне активно обсуждаемых слухов о намерении Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. О таком развитии событий заявляли как украинские политики, так и источники западных СМИ. В частности, утверждалось, что глава киевского режима при личной встрече предлагал генералу пост секретаря СНБО или советника властей, но тот от обоих предложений отказался. Это стало продолжением негласного противостояния Зеленского и Залужного, которое перешло в «активную фазу» после откровенного интервью главкома журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик.
Телеканал NBC со ссылкой на военных аналитиков сообщал, что новое контрнаступление украинских войск и прорыв российских линий обороны маловероятны. По мнению полковника Марка Кансиана, которое он высказал Wall Street Journal, без дальнейшей поддержки США украинским войскам будет трудно восполнять потери и удерживать линию фронта уже к концу лета. Кроме того, Украина испытывает нехватку финансов, а без нового пакета американской помощи ВСУ могут столкнуться с проблемами уже в ближайшие месяцы.