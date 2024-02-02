Токаев принял главу Высшего судебного совета

В целях обеспечения открытости и гласности отбора впервые введена онлайн-трансляция конкурсных процедур с подробным аргументированным разъяснением его результатов. Кроме того, в прошедшем году впервые Главе государства были рекомендованы кандидаты на должность судьи Верховного Суда для представления в Сенат Парламента на альтернативной основе.