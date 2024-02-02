Вице-мэр Екатеринбурга прокатился в городском метро в утренний «час пик»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня, 2 февраля, чиновник проехал по нескольким станциям подземки. Галямов сделал это в самый «час пик» — с 7:30 до 8:30 утра. Он оценил пассажиропоток, организацию работы службы транспортной безопасности по пропуску пассажиров на станции и скорость работы турникетов.