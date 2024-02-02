Минниханов вручил государственные премии Татарстана в области науки и техники

«Впервые в истории современной России численность занятых в сфере науки и технологий республики превысила 14 тыс. человек. А объем внутренних затрат на научные изыскания приблизился к рекордным для нас 30 млрд руб. В Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Федерации Татарстан поднялся на 2-ое место, пропустив вперед с небольшим отрывом только столицу России. Большая заслуга в этих успехах, конечно же, принадлежит научному сообществу республики, представители которого сегодня в зале».