Минниханов вручил государственные премии Татарстана в области науки и техники

В Казанском Кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных премий Республики Татарстан в сфере науки и техники за 2023 год. Награды лауреатам вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
В своем приветствии Рустам Минниханов отметил особенность события, открывающего серию мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки и проходящих в рамках Года научно-технологического развития Татарстана. Он выразил признательность научному сообществу за значимые достижения и вклад в развитие науки и технологий.
Особое внимание было уделено успехам республиканских вузов и исследовательских организаций, в том числе работе Научного центра «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», разработки которого признаны на международном уровне.
Глава республики подчеркнул, что в Татарстане функционирует значительная часть всех передовых инженерных школ России, что обеспечивает подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для ключевых отраслей экономики.
«Впервые в истории современной России численность занятых в сфере науки и технологий республики превысила 14 тыс. человек. А объем внутренних затрат на научные изыскания приблизился к рекордным для нас 30 млрд руб. В Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Федерации Татарстан поднялся на 2-ое место, пропустив вперед с небольшим отрывом только столицу России. Большая заслуга в этих успехах, конечно же, принадлежит научному сообществу республики, представители которого сегодня в зале».
Ранее мы писали, что Рустам Минниханов в ходе встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным поделился успехами региона в области развития инженерного образования. В частности, было отмечено создание 6 передовых инженерных школ за последние два года, что стало значимым шагом в подготовке квалифицированных специалистов в Татарстане.