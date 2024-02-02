Додон заявил, что Санду намеренно препятствует выборам президента России

Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти 15—17 марта . Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) сообщило, что изучает этот вопрос и ответит Москве в разумные сроки. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года. Тогда в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них — на подконтрольной властям Молдавии территории, а еще 24 — на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан). Новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой 29 января заявил, что Кишинев не должен допускать открытия избирательных участков на выборах президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики.