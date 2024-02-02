ЦИК нашел «вызывающие удивление ошибки» в подписях за Надеждина

Как заявил зампред ЦИКа, комиссия, как правило, не учитывает «неточности в написании», выявленные в некоторых подписных листах. «Но когда мы видим десятки людей, которых на этом свете уже нет, а они поставили подпись, возникает вопрос чистоплотности, этических норм, которые используются в том числе и сборщиком подписей. В какой-то степени кандидат к этому причастен», — прокомментировал Булаев предварительные результаты проверки подписных листов кандидатов от «Гражданской инициативы» и «Коммунистов России».