ЦИК нашел «вызывающие удивление ошибки» в подписях за Надеждина

Как заявил зампред ЦИКа, комиссия, как правило, не учитывает «неточности в написании», выявленные в некоторых подписных листах. «Но когда мы видим десятки людей, которых на этом свете уже нет, а они поставили подпись, возникает вопрос чистоплотности, этических норм, которые используются в том числе и сборщиком подписей. В какой-то степени кандидат к этому причастен», — прокомментировал Булаев предварительные результаты проверки подписных листов кандидатов от «Гражданской инициативы» и «Коммунистов России».
Зампред ЦИКа подчеркнул, что комиссия не допускает никаких субъективных оценок при проверке подписей. Глава ЦИКа Элла Памфилова в ходе заседания заявила, что комиссия планирует огласить решение о допуске оставшихся кандидатов к президентским выборам 7 февраля.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование пройдет в три дня — 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).
От участия в предвыборной гонке отказались Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости) и председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Выдвинутая от непарламентской Демократической партии России Ирина Свиридова не собрала необходимые 100 тыс. подписей. Не удалось собрать нужное число подписей и самовыдвиженцам Анатолию Баташеву и Раде Русских.
Эрдни Кагалтынов