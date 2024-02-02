Токаев принял Наталью Годунову и дал ей поручения

Как сообщила Наталья Годунова, всего за отчетный период проведено 20 аудиторских мероприятий на 208 объектах с охватом порядка 19,5 трлн тенге бюджетных средств. Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских мероприятий, завершенных в 4-м квартале прошлого года.