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Токаев принял Наталью Годунову и дал ей поручения

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Высшей аудиторской палаты Натальей Годуновой. В ходе встречи глава государства дал поручения, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.
Источник: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за 2023 год и планах на предстоящий период.

Как сообщила Наталья Годунова, всего за отчетный период проведено 20 аудиторских мероприятий на 208 объектах с охватом порядка 19,5 трлн тенге бюджетных средств. Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских мероприятий, завершенных в 4-м квартале прошлого года.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему повышению эффективности исполнения государственных ресурсов, а также по реализации новых полномочий Высшей аудиторской палаты.