Аксенов потребовал ускорить реконструкцию детсадов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал ликвидировать отставания от графиков при реконструкции детских садов в Ялте, Алуште и некоторых других муниципалитетах РК.
«К сожалению, снизился темп реконструкции детских садов в Ялте, Алуште, Красноперекопске, поселке Нижнегорский. Отставание от графика необходимо ликвидировать, сроки наверстать и выйти на плановые показатели», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики также напомнил, что во всех случаях, когда сотрудничество с недобросовестным подрядчиком продолжается, несмотря на системные нарушения, наказание должны понести чиновники, которые своевременно не расторгли контракт.