Социалисты и коммунисты вышли на митинг: «С партией PAS у Молдовы нет будущего»

«Наша общая задача — снести власть Майи Санду. Точка. И если кто-то критикует других оппозиционных лидеров, это мешает общей цели. Считаю, что каждый должен делать все, что он считает нужным, чтобы добиться отставки этой власти. Для меня как для политика, для Партии социалистов как основной оппозиционной силы Молдовы нет других приоритетов в этом и следующем году, кроме как убрать Майю Санду и PAS из власти в Молдове», — сказал он.