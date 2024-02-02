Социалисты и коммунисты вышли на митинг: «С партией PAS у Молдовы нет будущего»

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Депутаты и сторонники Блока коммунистов и социалистов (БКС) вышли на протест перед зданием правительства Молдовы, они скандировали лозунги «Долой Майю Санду», «Правительство в отставку», «Остановите рост цен», «Нет цензуре», «Нет приватизации».
«Мы собрались, чтобы высказать протест по отношению к преступной власти Республики Молдова, из-за которой, к сожалению, страна оказалась у разбитого корыта. Сейчас мы можем с уверенностью констатировать, что все, за что они берутся, разрушается», — сказал депутат БКС Григоре Новак.
По словам депутата Дианы Караман, в настоящее время в Молдове «наиболее актуальным лозунгом является “Долой PAS”. Караман отмечает, что представители власти “не способны ответить за свои поступки, не способны предложить чего-то лучшего для страны и граждан”.
Депутат Адриан Албу заявил, что Молдова из-за проводимой правящей PAS политики «катится в пропасть».
«Нашу страну охватывают протесты. Протестуют совершенно разные люди, из разных сфер. Ни разу никто из представителей власти не вышел к людям, чтобы узнать о проблемах, с которыми сталкиваются граждане. Страна катится в пропасть. Цены растут, люди бегут из страны, тем, кто остался здесь, месяцами не выплачивают зарплаты. Я призываю граждан не быть равнодушными и выходить на протесты. Позор PAS! Позор Майе Санду!» — заявил народный избранник.
О том, что оппозиции необходимо добиваться отставки действующей власти, заявил в своем пятничном видеоблоге и лидер социалистов Игорь Додон.
«Наша общая задача — снести власть Майи Санду. Точка. И если кто-то критикует других оппозиционных лидеров, это мешает общей цели. Считаю, что каждый должен делать все, что он считает нужным, чтобы добиться отставки этой власти. Для меня как для политика, для Партии социалистов как основной оппозиционной силы Молдовы нет других приоритетов в этом и следующем году, кроме как убрать Майю Санду и PAS из власти в Молдове», — сказал он.
Протестующие потребовали досрочных президентских и парламентских выборов, отставки правительства и прекращения политической цензуры в отношении оппозиции.