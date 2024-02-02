Начальником следственного управления КГБ назначен Константин Бычек

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Начальником следственного управления КГБ Беларуси назначен Константин Бычек, об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента Беларуси.
Ранее эту должность занимал Андрей Самбук, но сегодня стало известно, что он переходит на новую должность. Глава государства назначил его руководить Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля.
«Константин Федорович (Бычек — Sputnik), поскольку он совсем еще молодой человек, поработает в Комитете госбезопасности», — заявил по этому поводу президент Беларуси Александр Лукашенко.
Ранее Константин Бычек был заместителем начальника следственного управления КГБ страны.
Бычек неоднократно давал комментарии телевидению по громким уголовным делам. Например, в январе 2024 года представитель КГБ рассказал о том, что спецслужбы Украины планировали убийства на территории Беларуси.