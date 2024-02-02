Губернатор встретился с паралимпийской чемпионкой, избитой пассажиром такси в Самаре

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с паралимпийской чемпионкой Милой Слепышевой, на которую напал пассажир такси в Самаре. Глава региона пообщался со спортсменкой и выяснил, какая помощь ей требуется.
— Обсудили, какая поддержка требуется дополнительно, в том числе по медицинскому сопровождению. Девушка попросила помочь семье старшего брата, который находится в зоне СВО, и своей подруге. Коллегам все поручения уже дал, — написал Дмитрий Азаров на своей странице в соцсети.
На встрече с Милой Слепышевой был поднят и другой важный вопрос: как людям с нарушениями слуха и речи выходить на связь с экстренными службами. Губернатор поручил главе департамента по общественной безопасности подготовить предложения и обсудить с федеральными коллегами.
Напомним, история с нападением на паралимпийскую чемпионку и ее подругу-инвалида произошла в Самаре в октябре 2023 года. Однако известно о ней стало только недавно. На девушек напал пассажир такси, которым управляла приятельница спортсменки. В отношении мужчины возбудили четыре уголовных дела. Недавно его отправили под арест.