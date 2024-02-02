Губернатор встретился с паралимпийской чемпионкой, избитой пассажиром такси в Самаре

Напомним, история с нападением на паралимпийскую чемпионку и ее подругу-инвалида произошла в Самаре в октябре 2023 года. Однако известно о ней стало только недавно. На девушек напал пассажир такси, которым управляла приятельница спортсменки. В отношении мужчины возбудили четыре уголовных дела. Недавно его отправили под арест.