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Россия обсуждает экспорт платформы «Госуслуги» в дружественные страны

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия обсуждает возможность экспорта отечественной платформы «Госуслуги» в дружественные страны. Об этом сообщил в комментарии телеканалу «Россия-1» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
Источник: Агентство «Москва»

«Мы первые, кто все-таки сделал полностью платформу [государственных услуг], освобожденную от любых закрытых продуктов. В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не требуется никаких лицензионных отчислений. Поэтому мы обсуждаем в том числе экспорт нашей платформы [государственных услуг] в дружественные страны», — сказал министр.

Шадаев принял участие в пленарном заседании цифрового форума Digital Almaty 2024. На нем он сообщил, что на «Госуслуги» заходят 10 млн уникальных посетителей ежедневно, а всего на портале зарегистрировано уже 110 млн россиян.

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