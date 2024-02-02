Россия обсуждает экспорт платформы «Госуслуги» в дружественные страны

«Мы первые, кто все-таки сделал полностью платформу [государственных услуг], освобожденную от любых закрытых продуктов. В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не требуется никаких лицензионных отчислений. Поэтому мы обсуждаем в том числе экспорт нашей платформы [государственных услуг] в дружественные страны», — сказал министр.
Шадаев принял участие в пленарном заседании цифрового форума Digital Almaty 2024. На нем он сообщил, что на «Госуслуги» заходят 10 млн уникальных посетителей ежедневно, а всего на портале зарегистрировано уже 110 млн россиян.