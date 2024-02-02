Россия обсуждает экспорт платформы «Госуслуги» в дружественные страны

«Мы первые, кто все-таки сделал полностью платформу [государственных услуг], освобожденную от любых закрытых продуктов. В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не требуется никаких лицензионных отчислений. Поэтому мы обсуждаем в том числе экспорт нашей платформы [государственных услуг] в дружественные страны», — сказал министр.