Ценники космические, сроки ограничены. Губернаторы отчитались о решениях по КАД-2 и ШМСД

Руководители Петербурга и Ленобласти сделали заявления по следам дискуссии об очередности строительства КАД-2 и Широтной магистрали скоростного движения. Этому предшествовало еще одно совещание.
Как заявил 2 февраля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в телеграм-канале, «приступили к исполнению поручения президента России Владимира Путина о синхронизации проектов ШМСД и КАД-2».
«Уже говорил, что объем дорожного строительства колоссальный, ресурсы и сроки ограничены. Предстоит найти технические решения, чтобы уйти от космических ценников концессионеров и реализовать проект в 2028 году», — добавил он.
Смольный в свою очередь рассказал о совещании 2 февраля под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.
«[Губернатор] Александр Беглов подчеркнул, что раскрытие градостроительного потенциала Санкт‑Петербурга и Ленинградской области требует реализации проекта ШМСД в первоочередном порядке. В дальнейшем ШМСД и КАД-2 станут частью единого транспортного каркаса и помогут разгрузить трафик на существующих магистралях».
«Фонтанка» рассказывала о дискуссии по поводу приоритетности этих проектов, которая разыгралась в присутствии президента. Беглов и министр экономического развития Максим Решетников говорили о первоочередности ШМСД, Хуснуллин ждет более быстрого эффекта от КАД-2. При этом сошлись на необходимости увязать эти магистрали через областные этапы ШМСД.