Ценники космические, сроки ограничены. Губернаторы отчитались о решениях по КАД-2 и ШМСД

«Фонтанка» рассказывала о дискуссии по поводу приоритетности этих проектов, которая разыгралась в присутствии президента. Беглов и министр экономического развития Максим Решетников говорили о первоочередности ШМСД, Хуснуллин ждет более быстрого эффекта от КАД-2. При этом сошлись на необходимости увязать эти магистрали через областные этапы ШМСД.