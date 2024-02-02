Перепись населения пройдет в Беларуси в 2030 году

«Беларусь четко выполняет требования ООН по проведению переписи населения раз в 10 лет».
Готовясь к будущей переписи, статистическое ведомство работает над тем, чтобы извлечь больше информации из различных государственных баз данных. Таким образом гражданам не надо будет отвечать на большое число вопросов.
Ранее в Беларуси со времен распада СССР прошло три переписи. В том числе в 2019 году с 4 по 30 октября впервые состоялась перепись, которая частично велась переписчиками, но по желанию граждане могли проходить ее в формате онлайн.
«Мы должны пройти эту перепись, знать, сколько у нас населения, какова структура, качественный состав населения. Для того чтобы дальше работать, выстраивать политику», — отмечал тогда президент Беларуси Александр Лукашенко.
По итогам переписи стало известно, что население страны — более 9,4 миллиона человек. Для сравнения: по итогам переписи 2009 в республике насчитали 9 503 807 жителей.