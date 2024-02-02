Президенты Казахстана и Украины провели телефонный разговор

«Во время разговора президент Украины выразил признательность главе нашего государства за предоставление гуманитарной помощи по линии казахстанских общественных организаций народу его страны, а также подробно проинформировал об итогах недавней встречи представителей более 80 государств по “формуле мира” в Давосе и подготовке к очередному глобальному саммиту в Швейцарии», — указывается в сообщении.