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Президенты Казахстана и Украины провели телефонный разговор

Владимир Зеленский выразил признательность за предоставление гуманитарной помощи.
Источник: Пресс-служба Акорды

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Акорды.

«Во время разговора президент Украины выразил признательность главе нашего государства за предоставление гуманитарной помощи по линии казахстанских общественных организаций народу его страны, а также подробно проинформировал об итогах недавней встречи представителей более 80 государств по “формуле мира” в Давосе и подготовке к очередному глобальному саммиту в Швейцарии», — указывается в сообщении.

Лидеры Казахстана и Украины также обсудили вопросы развития двусторонних гуманитарных и торгово-экономических связей.