Лукашенко объявил Благодарность Президента «Интегралу», «Моготексу» и «Ленте»

Благодарность Президента объявлена начальнику инспекции Министерства по налогам и сборам по Железнодорожному району Витебска Ирине Бедункевич, первому заместителю начальника инспекции МНС по Слуцкому району Ольге Кобель и начальнику юридического отдела инспекции МНС по Гомельской области Наталье Финогеновой за многолетний плодотворный труд в налоговых органах, значительные достижения в профессиональной деятельности; огороднику тепличного комбината «Берестье» Любови Добродей и главному бухгалтеру ОАО «Спорово» Валентине Ментуз — за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие сельского хозяйства; заместителю начальника управления — начальнику отдела анализа практики предварительного расследования Следственного комитета Константину Главницкому — за многолетний плодотворный труд, высокие показатели в служебной деятельности по обеспечению законности, укреплению правопорядка и борьбе с преступностью; начальнику главного управления статистики предприятий Национального статистического комитета Александру Снеткову — за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в отрасли статистики.