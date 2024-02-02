Лукашенко объявил Благодарность Президента «Интегралу», «Моготексу» и «Ленте»

За значительный вклад в развитие микроэлектроники, укрепление промышленного потенциала страны Благодарность Президента объявлена ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ». За значительные достижения в отрасли текстильной промышленности, высокие показатели социально-экономического развития Благодарности Президента удостоено ОАО «Моготекс». Она также объявлена ОАО «Лента» за значительный вклад в развитие легкой промышленности, достижение высоких показателей социально-экономического развития.
Благодарность Президента объявлена работникам 432-го ордена Красной Звезды главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил за значительные заслуги в служебной деятельности, высокое профессиональное мастерство, активное участие в оказании международной гуманитарной помощи на территории Сирии. В их числе старший ординатор — врач-невролог госпитального отделения Павел Зарецкий, начальник отделения анестезиологии и реанимации — врач — анестезиолог-реаниматолог Николай Кашура, старший ординатор — врач — травматолог-ортопед операционного отделения Евгений Романовский, фельдшер Александра Снитко.
За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в газификацию страны Благодарности Президента удостоены слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования филиала «Мозырское производственное управление» республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз» Игорь Дордаль, генеральный директор ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» — управляющая компания холдинга’Александр Простаков, инженер производственно-технического отдела филиала «Сморгонское производственное управление» производственного республиканского унитарного предприятия «Гроднооблгаз» Валентина Чаплинская, токарь ремонтно-механического участка торфобрикетного завода «Сергеевичское» Александр Шуманский.
Благодарность Президента объявлена начальнику инспекции Министерства по налогам и сборам по Железнодорожному району Витебска Ирине Бедункевич, первому заместителю начальника инспекции МНС по Слуцкому району Ольге Кобель и начальнику юридического отдела инспекции МНС по Гомельской области Наталье Финогеновой за многолетний плодотворный труд в налоговых органах, значительные достижения в профессиональной деятельности; огороднику тепличного комбината «Берестье» Любови Добродей и главному бухгалтеру ОАО «Спорово» Валентине Ментуз — за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие сельского хозяйства; заместителю начальника управления — начальнику отдела анализа практики предварительного расследования Следственного комитета Константину Главницкому — за многолетний плодотворный труд, высокие показатели в служебной деятельности по обеспечению законности, укреплению правопорядка и борьбе с преступностью; начальнику главного управления статистики предприятий Национального статистического комитета Александру Снеткову — за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в отрасли статистики.
В числе удостоенных Благодарности Президента также декан факультета права Белорусского государственного экономического университета Александр Шкляревский — за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для отраслей экономики; заведующий сектором режимно-секретной деятельности Государственного секретариата Совета безопасности Александр Шекунов — за образцовое исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, значительные заслуги в обеспечении национальной безопасности; начальник главного управления Министерства финансов по Гомельской области Евгений Баранов — за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в обеспечение контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств; начальник Витебского филиала «Белаэронавигации» Сергей Рурис — за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие гражданской авиации.