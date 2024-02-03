Назначены новые заместители министра дошкольного и школьного образования

На должность заместителей министра дошкольного и школьного образования утверждены Раджабов Сардор Бахтиярович и Бакиев Фарход Эсанович. Об этом сообщает УзА.
Отмечается, что Сардор Раджабов до назначения занимал должность директора Департамента оценки качества образования, лицензирования и аккредитации МДШО. До того, как начать свою карьеру в министерстве, он занимал должность заместителя директора Государственного центра тестирования.
Фарход Бакиев до назначения занимал должность заместителя председателя Комитета Сената по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах. Ранее занимал пост главы управления АИМК по Сырдарьинской области, был избран в члены сената 17 января 2020 года.