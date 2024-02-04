В комментарии по ситуации господин Беглов отметил, что Киев вновь показал свое истинное лицо. Атака, которая пришлась на пекарню, привела к жертвам и пострадавшим. Известно, что в происшествии погибли 15 человек.
«Настоящее зверство — наносить удары по месту, где пекут хлеб для мирных людей. Выражаю соболезнования семьям, потерявшим близких, желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал губернатор.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что господин Беглов 21 января осудил обстрел Донецка со стороны ВСУ, назвав его жестоким преступлением.
Губернатор Петербурга назвал обстрел пекарни в Лисичанске «настоящим зверством»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался насчет атаки ВСУ 3 февраля на Лисичанск, в результате чего пострадала пекарня. Произошедшее в своем Telegram-канале он назвал «настоящим зверством».
В комментарии по ситуации господин Беглов отметил, что Киев вновь показал свое истинное лицо. Атака, которая пришлась на пекарню, привела к жертвам и пострадавшим. Известно, что в происшествии погибли 15 человек.