«Столица это канительно» — Николай Харитонов считает, что Хабаровску не нужен такой статус

Миграционные процессы всегда были и будут, это справедливо для любой страны мира. В России существует четкое убеждение, что все, кто живет на Дальнем Востоке, мечтают рано или поздно уехать в центральные регионы страны. У государства на этот счет есть свое, продиктованное геополитическими условиями, мнение: восточный край страны должен быть населен, пусть и менее плотно, чем запад. Что делается для удержания здесь людей, рассказал в эксклюзивном интервью руководителю ИА AmurMedia Андрею Швецову депутат Государственной думы, председатель комитета по развитию Арктики и Дальнего Востока Николай Харитонов.
По мнению депутата, нынешний миграционный отток несопоставим с тем, какой был еще 15 лет назад. Люди ехали за работой, жильем, социальной инфраструктурой. Сейчас на Дальнем Востоке есть и работа, и жилье строится, и социально-культурная сфера развивается. Столь острой необходимости «искать, где глубже», уже нет.
— Мы все равно знаем, сколько уезжает по-настоящему, меньше стал отток… Сегодня филиалы тех же театров сегодня, в том же Владивостоке. Сегодня как раз и поощряется по линии культуры, кино, студии, поощряется держать здесь филиалы. И многое делается, — уверен депутат, напомнив, что только прямых инвестиций в Дальний Восток вложено порядка 4 миллиардов и эта сумма будет только расти.
Ответил Николай Михайлович и на вопрос о том, вернут ли Хабаровску столичный статус. Все же хабаровчане достаточно болезненно восприняли перенос дальневосточной столицы во Владивосток. Депутат напомнил, что главные столичные города страны — это все же Москва и Санкт-Петербург. И стоит ли так цепляться за призрачный статус?
— Я думаю, столица это всегда канительно. Я помню при моей парламентской деятельности раздавались возгласы: «столицу из Москвы в Сибирь надо, в середину нашей родины, значит, России, в середину!». Поговорили и потихоньку отлегло. Столица — это всегда кантиельно. Пусть канителится Владивосток, — предложил депутат.