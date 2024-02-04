«Столица это канительно» — Николай Харитонов считает, что Хабаровску не нужен такой статус

Миграционные процессы всегда были и будут, это справедливо для любой страны мира. В России существует четкое убеждение, что все, кто живет на Дальнем Востоке, мечтают рано или поздно уехать в центральные регионы страны. У государства на этот счет есть свое, продиктованное геополитическими условиями, мнение: восточный край страны должен быть населен, пусть и менее плотно, чем запад. Что делается для удержания здесь людей, рассказал в эксклюзивном интервью руководителю ИА AmurMedia Андрею Швецову депутат Государственной думы, председатель комитета по развитию Арктики и Дальнего Востока Николай Харитонов.