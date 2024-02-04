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Житель Красноярска рассказал, почему отправился в зону СВО

Красноярец Виктор, житель Советского района, отправился в зону проведения специальной военной операции и рассказал, почему сделал такой выбор.
Источник: Соцсети

Его цитирует телеграм-канал мэрии.

Сибиряк рассказал, что, когда началась СВО, он следил за новостями и поддерживал связь с мобилизованными друзьями. Затем он и сам решил помочь землякам. Его решение поддержали родные и близкие.

«Не хотелось бы, чтобы сюда прорвались всякие “пассажиры”. Надо на этой стадии все прекратить», — рассказал Виктор.

Доброволец рассказал, что гордится отправкой на СВО с родной Сибирской дивизией. В администрации Красноярска рассказали, что горожанин обещает вернуться живым и с Победой.

Узнать подробности службы по контракту можно по телефону горячей линии 117 или на сайте служба-по-контракту24.рф.