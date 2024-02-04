Житель Красноярска рассказал, почему отправился в зону СВО

Его цитирует телеграм-канал мэрии.
Сибиряк рассказал, что, когда началась СВО, он следил за новостями и поддерживал связь с мобилизованными друзьями. Затем он и сам решил помочь землякам. Его решение поддержали родные и близкие.
«Не хотелось бы, чтобы сюда прорвались всякие “пассажиры”. Надо на этой стадии все прекратить», — рассказал Виктор.
Доброволец рассказал, что гордится отправкой на СВО с родной Сибирской дивизией. В администрации Красноярска рассказали, что горожанин обещает вернуться живым и с Победой.
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