Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Как отмечается в сообщении на сайте Кремля, орден будет вручен «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».
В 2006 и 2012 годах Володина награждали IV и III степенью ордена. Статут награды предполагает последовательное награждение — от низшей к высшей степени. Однако на практике могут вручаться и ордена более высокой степени, чем предыдущая.
Володин является председателем Думы с 2016 года, депутатом нижней палаты парламента он также избирался в 1999—2010 годах. В 2010—2011 годах политик возглавлял аппарат правительства России, а в 2011—2016 годах работал первым заместителем руководителя Администрации президента РФ.