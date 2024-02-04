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Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Володину 4 февраля исполнилось 60 лет.
Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении на сайте Кремля, орден будет вручен «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».

В 2006 и 2012 годах Володина награждали IV и III степенью ордена. Статут награды предполагает последовательное награждение — от низшей к высшей степени. Однако на практике могут вручаться и ордена более высокой степени, чем предыдущая.

Володин является председателем Думы с 2016 года, депутатом нижней палаты парламента он также избирался в 1999—2010 годах. В 2010—2011 годах политик возглавлял аппарат правительства России, а в 2011—2016 годах работал первым заместителем руководителя Администрации президента РФ.

Путин Владимир
Володин Вячеслав