Губернатор Пермского края Махонин исполнил мечту подростка о Ветлане

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин исполнил мечту подростка, который хотел побывать на Ветлане.
Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале. Дмитрий Махонин рассказал, что 14-летний Матвей из Прикамья загадал желание на акции «Ёлка желаний». Подросток написал, что хочет побывать на Ветлане и Полюде в Красновишесрком округе.
«Коллеги из Минтуризма подготовили для Матвея и его дедушки насыщенную программу. Они прокатились на санях, узнали легенды про богатырей Полюда и Ветлана, красавицу Вишеру, про реальную историю этих мест и рукотворные острова — ряжи на реке», — пояснил Дмитрий Махонин.
После восхождения для подростка и его дедушки устроили пикник прямо под горой. Подросток был под большим впечатлением от путешествия. Юноша признался, что у него был удивительный день. Теперь Матвей хочет побывать в других уголках Пермского края.
«Рад, что мечты исполняются!» — заявил губернатор Махонин.