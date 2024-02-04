Песков сравнил Нуланд с Клинтон, смеявшейся над гибелью Каддафи

По словам Пескова, это говорит о том, что США сохраняют и повышают степень своей прямой вовлеченности в украинский конфликт и провоцируют киевский режим на продолжение войны. Но это никак не может повлиять на ход специальной военной операции, все цели которой будут достигнуты, подчеркнул он.