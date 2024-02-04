В Кремле рассказали о совместной поездке на машине Лукашенко и Путина

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал совместную поездку президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина на машине во время недавней встречи в Санкт-Петербурге.
Напомним, белорусский лидер прибыл в город на Неве в субботу и вместе со своим российским коллегой присутствовал на памятных мероприятиях по случаю 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после этого главы государств продолжили общение в неформальной обстановке.
На следующий день, в воскресенье, руководители государств по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. После состоялась двустороння встреча Путина и Лукашенко.
В общей сложности в воскресенье главы государств провели вместе восемь часов и шесть минут.
На заседание ВГС Лукашенко и Путин прибыли вместе на одной машине, причем за рулем был российский президент. Корреспондент телеканала «Россия 1» Павел Зарубин уточнил у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, как в таких случаях регулируются моменты, связанные с обеспечением безопасности глав государств.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в данном случае речь шла о передвижении на небольшое расстояние.
«Все-таки они передвигались по территории комплекса Константиновского дворца, потому они не выезжали на дороги общего пользования, там, конечно, это могло бы доставить очень много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы. Там и без этого пробки большие», — сказал Дмитрий Песков.
После чего напомнил, как президентский кортеж попал в пробку (видео этого момента показали в сюжете).
«А по территории дворца да, Путин сам ездит, делает это оперативно, и это нормально», — заключил пресс-секретарь российского лидера. И пояснил, что он сам предлагает такой формат, сам садится за руль, а службе безопасности известно, что делать в такой ситуации.