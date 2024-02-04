В Кремле рассказали о совместной поездке на машине Лукашенко и Путина

«Все-таки они передвигались по территории комплекса Константиновского дворца, потому они не выезжали на дороги общего пользования, там, конечно, это могло бы доставить очень много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы. Там и без этого пробки большие», — сказал Дмитрий Песков.