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Песков: заседание ВГС собирались провести в Минске

Мероприятие перенесли в Санкт-Петербург по просьбе российского лидера.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Заседание Высшего госсовета Союзного государства планировалось провести в Минске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Но по просьбе российского лидера его перенесли в Санкт-Петербург, уточнил официальный представитель Кремля.

«Провели это в такие великие дни, как дни 80-летия освобождения от блокады. Это придало дополнительную такую окраску мероприятиям», — констатировал Дмитрий Песков.

Он особо отметил, что россиянам приятно осознавать, что братский белорусский народ солидарен в сохранении памяти о событиях тех дней.

Визит в Санкт-Петербург

Напомним, белорусский лидер прибыл в город на Неве в субботу и вместе со своим российским коллегой присутствовал на памятных мероприятиях по случаю 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после этого главы государств продолжили общение в неформальной обстановке.

На следующий день, в воскресенье, руководители государств по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. После состоялась двустороння встреча Путина и Лукашенко.

Затем главы государств осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Петербурге — самую большую хоккейную площадку в мире.

Далее Путин и Лукашенко вновь продолжили переговоры тет-а-тет в Константиновском дворце.

В общей сложности в воскресенье главы государств провели вместе восемь часов и шесть минут.

В понедельник, 29 января, в городе на Неве состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, по итогам которого лидеры России и Беларуси подписали ряд важных документов.

Путин Владимир
Лукашенко Александр