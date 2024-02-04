Песков: заседание ВГС собирались провести в Минске

Напомним, белорусский лидер прибыл в город на Неве в субботу и вместе со своим российским коллегой присутствовал на памятных мероприятиях по случаю 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после этого главы государств продолжили общение в неформальной обстановке.