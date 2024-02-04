Песков: заседание ВГС собирались провести в Минске

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Заседание Высшего госсовета Союзного государства планировалось провести в Минске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Но по просьбе российского лидера его перенесли в Санкт-Петербург, уточнил официальный представитель Кремля.
«Провели это в такие великие дни, как дни 80-летия освобождения от блокады. Это придало дополнительную такую окраску мероприятиям», — констатировал Дмитрий Песков.
Он особо отметил, что россиянам приятно осознавать, что братский белорусский народ солидарен в сохранении памяти о событиях тех дней.
Визит в Санкт-Петербург
Напомним, белорусский лидер прибыл в город на Неве в субботу и вместе со своим российским коллегой присутствовал на памятных мероприятиях по случаю 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после этого главы государств продолжили общение в неформальной обстановке.
На следующий день, в воскресенье, руководители государств по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. После состоялась двустороння встреча Путина и Лукашенко.
Затем главы государств осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Петербурге — самую большую хоккейную площадку в мире.
Далее Путин и Лукашенко вновь продолжили переговоры тет-а-тет в Константиновском дворце.
В общей сложности в воскресенье главы государств провели вместе восемь часов и шесть минут.
В понедельник, 29 января, в городе на Неве состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, по итогам которого лидеры России и Беларуси подписали ряд важных документов.