Губернатор Новосибирской области утвердил план празднования Года семьи в регионе

На заседании оргкомитета по проведению Года семьи в Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова был утвержден план мероприятий на 2024 год.
Глава региона подчеркнул важность поддержки семей и сохранение традиционных ценностей, выделенных решениями президента РФ.
Был утвержден региональный план, включающий рабочие мероприятия и направленный на создание наследия в виде новых подходов. Доклады о реализации Года семьи представили министр труда и социального развития, заместитель министра здравоохранения, министр образования и глава Маслянинского района.
В регионе уже действует 21 мера поддержки семей. В 2023 году 60% выплат многодетным семьям произведены в беззаявительном порядке. В этом году планируют увеличить этот показатель до 80%.
Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Самарской области пересел на Lada по приказу Путина.