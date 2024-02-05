В Иркутской области отменены два концерта Кристины Орбакайте

В городах Иркутск и Братск в Иркутской области отменены концерты певицы Кристины Орбакайте. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».
В Братске концерт певицы должен был состояться 10 марта, а в Иркутске 12 марта. Концертные залы, где должны были состояться выступления, никакой официальной информации на этот счет не предоставили.
1 февраля на странице одного из городских пабликов города Братска в соцсети «Вконтакте» было опубликовано письмо подписчицы, которая возмущена «двойными стандартами» Кристины Орбакайте, которая имеет гражданство США, «которая с нами воюет».
Уважаемые братчане! Неужели кто-то из нас, братчан, может всерьёз планировать посещение концерта Орбакайте 10 марта? Рукоплескать певичке, поддерживающей фашистов? Растоптав память наших отцов и дедов, память тех, кто погиб и тех, кто продолжает сражаться сегодня на СВО? — написала анонимная подписчица паблика «Типичный Братск».
Концерты Кристины Орбакайте были отменены также и в других городах Сибири. В январе певица не смогла выступить в Улан-Удэ в Бурятии, концерт также отменен в Красноярске.