В Иркутской области отменены два концерта Кристины Орбакайте

Уважаемые братчане! Неужели кто-то из нас, братчан, может всерьёз планировать посещение концерта Орбакайте 10 марта? Рукоплескать певичке, поддерживающей фашистов? Растоптав память наших отцов и дедов, память тех, кто погиб и тех, кто продолжает сражаться сегодня на СВО? — написала анонимная подписчица паблика «Типичный Братск».