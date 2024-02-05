Омичам показали, как будет выглядеть награда за участие в СВО

В конце января губернатор Виталий Хоценко в своём телеграм-канале опубликовал три варианта награды за участие в СВО. Омичам нужно было проголосовать за понравившийся эскиз, чтобы определить окончательный вариант.
«Некоторое время назад учредили региональную награду для тех, кто участвует в спецоперации и помогает участникам СВО, жителям новых и приграничных регионов, которые регулярно находятся под обстрелами противника», — сообщил глава региона.
Сегодня, 5 февраля, стало известно, что победил вариант № 1. Его выбрали более 4 000 человек. Медаль будут выдавать бойцам СВО, а также волонтёрам и медикам.