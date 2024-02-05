Челябинская школьница отдала губернаторскую премию на покупку раций бойцам

Школьница из Челябинска передала полученную губернаторскую премию — 50 тысяч рублей — на покупку раций для южноуральских военнослужащих в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта.
Ученица 10 класса челябинской гимназии № 80 получила губернаторскую премию за победу на областной олимпиаде.
«Узнав новость от своей подруги, что её отец ушёл на СВО, увидев, как родные переживают за главу семейства, она сразу поняла, как хочет распорядится полученными средствами», — рассказывали в Народном фронте.
Общественники закупили на всю сумму средства связи для бойцов. Школьница лично передала оборудование военнослужащему с позывным «Кама». Он доставит рации в ДНР.