В Башкирии примут новый закон о многодетных семьях

Закон будет приведен в соответствие с указом президента России Владимира Путина «О мерах социальной поддержки многодетных семей», пояснил председатель Курултая Константин Толкачев. "Закрепленные в указе положения четко определяют критерии многодетной семьи и обязательный набор социальных гарантий, положенных этой категории граждан вне зависимости от региона проживания. Это обязательный минимум, который должны обеспечить все без исключения субъекты, — отметил он, добавив, что при наличии финансовых возможностей регионы могут вводить дополнительные меры поддержки.



Меры социальной поддержки предоставят многодетной семье до достижения старшим ребенком 18 лет или до 23 лет, если он продолжает учиться в очном формате, отмечается в сообщении.



Согласно указу президента, детей из многодетных семей до шести лет должны обеспечивать бесплатно лекарствами по рецептам, школьникам — предоставлять бесплатный проезд на общественном транспорте, ученикам и студентам профессиональных учебных заведений — бесплатное питание, а также обеспечивать детей школьной и спортивной формой на все время обучения, принимать детей в детсады в первоочередном порядке, предоставлять 30% льготы по квартплате, а также содействовать в улучшении жилищных условий и предоставлять земельные участки, обеспеченные инфраструктурой.