Глава Башкирии призвал руководство республики устраивать встречи в «Патриоте»

«Мы активно начали вовлекать в военно-патриотическое воспитание наш парк “Патриот”, там постоянно у нас сейчас идут встречи с учениками профессиональных колледжей и старшеклассниками школ. Все условия там есть. Я буду продолжать встречи, потому что ребятам нужно рассказывать о многих вопросах, которые их волнуют. Полагаю, что нашим руководителям тоже принимать участие в таких мероприятиях надо», — сказал Хабиров.