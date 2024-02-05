Зачем Молдавия перешла к торговой блокаде Приднестровья

По задумке Кишинёва, в итоге затраты будут переложены на тех, кого Гросу называет «наши граждане». А именно — на рядовых жителей Приднестровья, которые столкнутся с неизбежным ростом цен на повседневные товары, что должно спровоцировать взрыв социального недовольства на левом берегу Днестра. Тем более, что ранее в ПМР уже возникал болезненный дефицит лекарств. А начатое взимание налоговых пошлин наряду с блокированим Молдавией экспорта ряда бюджетообразующих предприятий Приднестровья объективно ведет к сокращению финансовых возможностей Тирасполя, которые расходуются прежде всего на оплату жителям республики пособий, пенсий и зарплат.