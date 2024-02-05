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Зачем Молдавия перешла к торговой блокаде Приднестровья

Власти Молдавии в наступившем году активизировали политику экономического удушения Приднестровья с молчаливого согласия западных стран и координируя свои действия с Украиной. На официальном уровне Кишинев заявляет, что не поддерживает призывы к радикальным мерам в решении проблемы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), однако ведет дело к фактической торговой блокаде непризнанной республики и провоцирования в ней социального недовольства.
Источник: Российская газета

О том, что Кишинев не хочет применять жесткие методы для решения проблемы ПМР, на минувших выходных заявил близкий соратник президента Молдавии Майи Санду, председатель молдавского парламента и правящей «Партии действия и солидарности» Игорь Гросу.

«Мы отдаем себе отчет, что те призывы, которые звучали в Кишиневе и других столицах, — давайте быстро решим, перекроем там газ, свет и так далее. Конечно, это авантюристический подход. Мы против таких подходов. Там живут наши граждане».

сказал политик, добавив, что его страна сосредоточена на «экономической интеграции» с соседней непризнанной республикой.

То, что Гросу не сказал об «интеграции по-молдавски» связано с очередным агрессивным шагом, который Кишинёв месяц назад сознательно сделал в отношении Тирасполя. Так, с 1 января 2024 года Молдавия приступила к принудительному взиманию таможенной пошлины с импортируемых в ПМР товаров. На деле это означает многомилионные убытки для действующих в Приднестровье экспортно-импортных компаний, которые оказались вынуждены платить двойной налог: и в бюджет Приднестровья, и в бюджет Молдавии.

По задумке Кишинёва, в итоге затраты будут переложены на тех, кого Гросу называет «наши граждане». А именно — на рядовых жителей Приднестровья, которые столкнутся с неизбежным ростом цен на повседневные товары, что должно спровоцировать взрыв социального недовольства на левом берегу Днестра. Тем более, что ранее в ПМР уже возникал болезненный дефицит лекарств. А начатое взимание налоговых пошлин наряду с блокированим Молдавией экспорта ряда бюджетообразующих предприятий Приднестровья объективно ведет к сокращению финансовых возможностей Тирасполя, которые расходуются прежде всего на оплату жителям республики пособий, пенсий и зарплат.

Еще в 2022 году Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией. Это позволило Кишиневу в координации с Киевом — обе столицы добиваются вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья — сначала взять под свой контроль весь товарооборот ПМР, а начиная с 2024 года перейти к неприкрытым мерам экономического принуждения в отношении Тирасполя.

Со своей стороны, руководство Приднестровья обвинило Кишинев в отказе от переговоров по урегулированию отношений с Тирасполем. Заявило о переходе Молдавии к методам давления и назвало налогообложение импортируемых предприятиями ПМР товаров «незаконным». Основания для такого заявления налицо, ведь одностороннее введение таможенных пошлин противоречит сразу нескольким важным соглашениям между двумя берегами Днестра, подписанными предшественниками Майи Санду при посредничестве ЕС и США. Кстати, молчаливое согласие представительства ОБСЕ в Кишиневе с введением Молдавией налоговых пошлин говорит само за себя. Видимо, представители ОБСЕ забыли, что их миссия призвана способствовать налаживанию, а не усугублять отношения между Кишиневом и Тирасполем.

Учитывая молчаливую реакцию западных партнеров на идущие вразрез с былыми договоренностями собственные односторонние действия, нынешние власти Молдавии наглядно показывают: что они не намерены считаться не только с опытом прошлых десятилетий поддержания и налаживания конструктивных отношений с ПМР, но и с возможными долгосрочными негативными последствиями принимаемых сейчас решений.