Зачем Молдавия перешла к торговой блокаде Приднестровья

О том, что Кишинев не хочет применять жесткие методы для решения проблемы ПМР, на минувших выходных заявил близкий соратник президента Молдавии Майи Санду, председатель молдавского парламента и правящей «Партии действия и солидарности» Игорь Гросу.
«Мы отдаем себе отчет, что те призывы, которые звучали в Кишиневе и других столицах, — давайте быстро решим, перекроем там газ, свет и так далее. Конечно, это авантюристический подход. Мы против таких подходов. Там живут наши граждане».
То, что Гросу не сказал об «интеграции по-молдавски» связано с очередным агрессивным шагом, который Кишинёв месяц назад сознательно сделал в отношении Тирасполя. Так, с 1 января 2024 года Молдавия приступила к принудительному взиманию таможенной пошлины с импортируемых в ПМР товаров. На деле это означает многомилионные убытки для действующих в Приднестровье экспортно-импортных компаний, которые оказались вынуждены платить двойной налог: и в бюджет Приднестровья, и в бюджет Молдавии.
По задумке Кишинёва, в итоге затраты будут переложены на тех, кого Гросу называет «наши граждане». А именно — на рядовых жителей Приднестровья, которые столкнутся с неизбежным ростом цен на повседневные товары, что должно спровоцировать взрыв социального недовольства на левом берегу Днестра. Тем более, что ранее в ПМР уже возникал болезненный дефицит лекарств. А начатое взимание налоговых пошлин наряду с блокированим Молдавией экспорта ряда бюджетообразующих предприятий Приднестровья объективно ведет к сокращению финансовых возможностей Тирасполя, которые расходуются прежде всего на оплату жителям республики пособий, пенсий и зарплат.
Еще в 2022 году Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией. Это позволило Кишиневу в координации с Киевом — обе столицы добиваются вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья — сначала взять под свой контроль весь товарооборот ПМР, а начиная с 2024 года перейти к неприкрытым мерам экономического принуждения в отношении Тирасполя.
Учитывая молчаливую реакцию западных партнеров на идущие вразрез с былыми договоренностями собственные односторонние действия, нынешние власти Молдавии наглядно показывают: что они не намерены считаться не только с опытом прошлых десятилетий поддержания и налаживания конструктивных отношений с ПМР, но и с возможными долгосрочными негативными последствиями принимаемых сейчас решений.