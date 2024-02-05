Елена Коузова покинула пост и.о. министра образования Челябинской области

Как стали известно, что с должности исполняющего обязанности министра образования и науки Челябинской области Елена Александровна ушла по собственному желанию. Отметим, что в данной сфере Коузова отработала больше 40 лет, почти 20 из них провела на государственной и муниципальной службе.
За вклад в развитие системы образования и науки на Южном Урале Елена Коузова была удостоена медали «За заслуги перед Челябинской областью» третьей степени. Глава региона также поблагодарил ее за работу, отметив также опыт, который она принесла в сферу.
Новым и.о. обязанности министра образования и науки Челябинской области назначили Виталия Литке. Ранее в этом же министерстве он работал на посту замминистра.