Омички смогут выходить замуж за погибших бойцов СВО «задним числом»

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий заключать браки с участниками спецоперации «задним числом», после их смерти. Власти таким образом хотят защитить членов «фактических» семей военнослужащих.
Законопроект вносит изменения в Гражданский кодекс: он позволяет признать браком сожительство, которое длилось больше трёх лет. Если у пары есть дети, то срок сокращается до года.
Закон позволит семье получить все льготы, полагающиеся официальным супругам и детям. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы.