«Должны следить за порядком»: мэр Уфы сделал важное заявление

«Хочу обратиться к тем организациям, которые должны следить за порядком во дворах. Люди вправе требовать от вас качественное исполнение своих обязанностей. Сейчас особенно важно обеспечивать проезд транспорта экстренных служб. Поэтому, прошу более ответственно относиться к своей работе и к своим жителям», — отметил Ратмир Мавлиев.