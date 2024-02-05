Представители Прикамья обсудили в Индонезии сотрудничество в сфере образования

На сегодняшний день в Пермском крае проходят обучение боле четырех тысяч студентов иностранных государств. Наиболее привлекательными являются медицинский, политехнический и классический университеты. В 2024 году начнется возведение межвузовского студенческого кампуса мирового уровня, рассчитанного на пять тысяч мест.