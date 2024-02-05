Представители Прикамья обсудили в Индонезии сотрудничество в сфере образования

Вуз «Персада» специализируется на подготовке высококвалифицированных кадров в различных областях, в том числе здесь обучают инженеров и сотрудников сферы коммуникаций. С ректором университета встретился вице-премьер правительства Прикамья Алексей Чибисов. Они обсудили различные вопросы, касающиеся сотрудничества, исполнения совместных проектов и обучения студентов по обмену.
— Пермский край активно занимается развитием и расширением сотрудничества в международной сфере, касающегося образования и науки, — отмечал ранее Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. — В Прикамье оказывается всевозможная помощь в реализации интернациональных научных проектов, обучающиеся в крае студенты постоянно привлекаются для участия в образовательных программах за рубежом.
На сегодняшний день в Пермском крае проходят обучение боле четырех тысяч студентов иностранных государств. Наиболее привлекательными являются медицинский, политехнический и классический университеты. В 2024 году начнется возведение межвузовского студенческого кампуса мирового уровня, рассчитанного на пять тысяч мест.
Во время визита в университет «Персада» члены пермской делегации обрисовали встречающей стороне перспективы взаимовыгодного партнерства с прикамским НОЦем. Это учреждение включает в себя ведущие вузы Западного Урала, различные научные центры и промышленные предприятия.