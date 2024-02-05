Над Молдовой смогут летать военные истребители: Санду дала добро Зеленскому — осталось согласовать детали

Базироваться же F-16 будут в Румынии, там, где функционирует Европейский учебный центр, который проводит тренировки пилотов. Взлёт/посадка F-16 в Румынии и их пролёт через Молдову должны уберечь F-16 от российских перехватчиков и систем ПВО, чем увеличит их «живучесть».