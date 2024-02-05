Над Молдовой смогут летать военные истребители: Санду дала добро Зеленскому — осталось согласовать детали

Украинские СМИ: «Зеленский договорился с Санду, что истребители F-16 смогут в рамках своих миссий пролетать через воздушное пространство Молдовы, пишет ТГ-канал “Молдавский пистон”.
Нюансы его использования еще предстоит утрясти в середине февраля на трёхсторонней встрече в Кишинёве представителей Генштабов Украины, Молдовы и Румынии.
Об этом идёт речь в переписке между Кулебой и Попеску.
Базироваться же F-16 будут в Румынии, там, где функционирует Европейский учебный центр, который проводит тренировки пилотов. Взлёт/посадка F-16 в Румынии и их пролёт через Молдову должны уберечь F-16 от российских перехватчиков и систем ПВО, чем увеличит их «живучесть».
Ждём реакции пресс-секретаря правительства Молдовы.