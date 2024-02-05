Онкобольные вынуждены переплачивать за лекарства, которые предоставляет государство. Президент

На видеоселекторном совещании о приоритетных задачах в социальной сфере президент затронул проблемы, существующие в фармацевтической отрасли.
«Объем фармацевтического рынка в Узбекистане достиг двух миллиардов долларов. При этом доля отечественной продукции в этой отрасли в физическом объеме составляет 40−45%, а в денежном выражении не достигает даже 20%. Значит, отечественная фармакология не выходит за рамки производства бинтов, спирта, шприцев, анальгина и цитрамона», — подчеркнул президент.
Кроме того, не принимаются адекватные меры против скрытого оборота наркотических средств, как и усилия по повышению среди жителей культуры грамотного употребления лекарств.
«Полностью отсутствует контроль над приемом антибиотиков. Врачи выписывают рецепты на лекарства без соблюдения протокола, для того чтобы получить премии от фармкомпаний. И это негативно влияет на здоровье наших людей и их карманы».
Игры на рынке лекарств для онкопациентов
Три года назад в стране наладили обеспечение онкологических больных 29-ю наименованиями препаратов для химио- и таргетной терапии, для чего из бюджета выделяются достаточные средства. Но в некоторых случаях препараты так и не попали больным. В результате люди, больные онкологией, вынуждены покупать необходимые препараты в аптеке в 10 раз дороже.
«И эти игры — не только в онкологии! Таких фактов достаточно в эндокринологии, кардиологии, скорой помощи», — сказал президент.
Он поручил Генпрокуратуре наладить регулирование среди всех участников фармрынка — производителей онкологических препаратов, импортеров и аптечных сетей, провести расследование по 17 видам лекарств, не дошедших до адресатов и обеспечить виновным неотвратимое наказание.
Кроме того, президент поручил Минздраву разобраться с лекарствами, которые месяцами хранятся на складах без разрешительных документов, и создать прозрачную систему маршрутизации лекарств по госзакупкам по принципу «заказчик — покупатель — пациент».
Напомним, что ранее президент заявил о старте эксперимента в Кашкадарьинской области, в рамках которого медиков будут премировать за каждый случай обнаружения онкозаболеваний на ранней стадии. Если практика оправдает себя, ее могут внедрить и в других регионах страны.