Онкобольные вынуждены переплачивать за лекарства, которые предоставляет государство. Президент

Три года назад в стране наладили обеспечение онкологических больных 29-ю наименованиями препаратов для химио- и таргетной терапии, для чего из бюджета выделяются достаточные средства. Но в некоторых случаях препараты так и не попали больным. В результате люди, больные онкологией, вынуждены покупать необходимые препараты в аптеке в 10 раз дороже.